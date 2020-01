Kotleba sa stal výťazom predvolebnej diskusie, aj keď sa na nej nezúčastnil

SME nepozvalo Kotlebu na predvolebnú diskusiu. Nesúhlasí s jeho názormi. Kotlebovcom to však určite prekážať nebude.

Denník SME 9. decembra zorganizoval prvú veľkú predvolebnú diskusiu. Zúčastnili sa skoro všetci lídri opozičných strán, ktoré získali v poslednom prieskume nad 5 percent.Ako jediný chýbal Marián Kotleba,ten nebol medzi pozvanými. Moderátorka Zuzana Kovačič-Hanzelová to okomentovala, že menovanýdenník nesúhlasi s názormi fašištov. Preto im vraj nechcú dať priestor na vyjadrenie.

Chceli tým povedať, že súhlasia zo všetkými názormi, ktoré prezentovali prítomní politici? To si nemyslím!Mohli si radšej vymyslieť účinnejšiu výhovorku. Ako napríklad, že strana ĽSNS na svoj predvolebný program používa Milana Mazureka. Propaguje jeho trestný čin, za ktorý bol právoplatne odsúdený a prezentuje ho v pozitívnom svetle. Ani to by im však nepomohlo.

Kotleba je aj tak víťaz

Nie síce až taký veľký ako Harabín po prezidentských voľbách, no aj toto sa počíta. Kotleba a jeho spolustranníci mohli od šťastia plesať, že nedostali priestor v tomto médiu. Nemuseli sa vyjadrovať na otázky, na ktoré im je ťažko odpovedať pred inými voličmi ako vlastnými. Vedia, že by ich aj tak vypískali.

Ani Pelle, ani Danko

Je takmer isté, že aj keby bol medzi pozvanými tak by radšej zostal doma, tak ako to urobili Pellegríni a Danko. Nemali totiž odvahu čeliť živému publiku. V televíznych diskusiách to majú ľahšie a vystupujú sebavedomo.Je to oveľa jednoduchšie, keď nemáte žiadnu odozvu publika a nemá s vami, kto nesúhlasiť.

Každopádne, ĽSNS môže ďalej s úsmevom konšpirovať o tom, ako ich chcú liberáli a ich média zničiť.Týmto krokom sa len upevnilo ich postavenie v očiach ľudí,ktorí s nimi zdieľajú podobné názory.

Problém v tomto prípade sú konšpiračné weby alebo facebookove stránky.

Ani logické argumenty nepomáhajú

Je síce dôležité bojovať proti extrémizmu, nie však takouto formou. Je pravda, že logické argumenty niekedy naozaj nezaberajú. No tým, že sa isté média snažia až príliš voči nim zápasiť im pomáha.Niekedy je to naozaj až za čiaru. Čítať titulky ako napríklad “Pochod za život akceptoval náckov”. Sú situácie kedy by im prospelo zjemniť rétoriku, aj keď týmto čitateľom je to v podstate jedno.

Problém v tomto prípade sú konšpiračné weby alebo facebookove stránky. Tie vedia vytiahnuť podobné veci z kontextu.Potom ich prezentujú v očiach čitateľov ako keby boli obeťami amerických médií, ktoré šíria len neolibarálnu propagandu, ako sa často ohradzujú.

Hlavné správy nedávno publikovali článok, s titulkou “Ten kto označí Kotlebu za nacistu riskuje prehru na súde”. Nakoniec z článku vyplynulo, že nie je o označení Kotlebu ako nacistu, ale o všetkých kauzách slovenských politikov. Titulok bol zavádzajúci. Aj tu teda vidíme ako novodobá hrádza proti extrémizmu, nie je ani tak hrádza ako rebrík, ktorý sa každým dňom predlžuje.

Ako bojovať

Jediná cesta ako otvoriť verejnosti oči je s ísť s členmi ĽSNS ísť do priamej konfrontácie. Presne tak ako to urobil Michal Kovačič v relácií Na telo.Moderátorovi sa podarilo dostať Kotlebu do úzkych. Aj jeho priaznivci si mohli všimnúť, že nedokáže odpovedať na opakovane jasne položené otázky. Jeho súper Richard Sulík ho tiež dokázal zdiskreditovať a jeho predvolebný program “roztrhal v zuboch”.

Tento text bol napísaný ako moja vysokoškolská úloha na tému komentár.