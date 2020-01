Máme šťastie, že Fico ešte neodišiel z politiky

Smer sa zmenil na Nový Smer, okrem loga však nevidíme inú zmenu. Preferencie sa pohybujú okolo 20 percent. Mohlo to byť však inak keby Fico odišiel z politiky (aspoň na oko).

Nová kandidátka Smeru nám ukazuje, že Róbert Fico sa do dôchodku ešte nechystá. Aj keď isté snahy odísť do ústrania (Na Okresný súd) tu v minulosti boli, bývalýpremiér je však stále predsedom strany.

V politike pôsobí od 14. apríla 1986, keď ešte len ako22 ročný vstúpil do Komunistickej strany Česko-Slovenska. Vybraný bol vraj pre jeho študijné úspechy, povahu ale aj názory, ktoré sa zhodovali so Sovietskym zväzom. Za poslanca NRSR bol prvýkrát zvolený v roku 1992 za Stranu demokratickej lavice.

Fico sa teda v parlamente pretŕča už skoro 33 rokov. Premiérom bol dokopy asi desať rokov. Dnes je z neho jeden z najneobľúbenejších ľudí na Slovensku. Takýto tlak, ktorý verejnosť a média vyvíjajú na jeho osobu je obrovský.Dokonca aj Kaliňák sa zdekoval.

On sa ale svojho miesta v parlamente drží ako čert kríža, prečo je záhadou. Do pozície premiéra sa už pravdepodobne nedostane, nakradnuté má určite dosť, aby do konca života nemusel ani pohnúť prstom.

Smeráci by mohli stále zostať pri moci a s pomoocou oligarchov rozkrádať tento štát.

Jeho nástupca Peter Pellegrini je ideálny politik. V prieskume o dôveryhodnosti skončil ako druhý hneď za prezidentkou.Verilo mu až 46 percent opýtaných.

V jeho vystupovania môžeme vidieť, že sa snaží vždy zachovať dekórum a zbytočne neútočiť. Prezentuje presne takú politiku akú sme u nich mohli vidieť dlhé roky.Momentálne je však považovaný len za panáčika, ktorého nitky ťahá Fico. Ak by ten odišiel, smeráci by mohli stále zostať pri moci a s pomoocou oligarchov rozkrádať tento štát.

Pellegrini by sa tak mohol zmyť povesť Smeru. Je veľmi pravdepodobné, že by sa mu to mohlo podariť.V parlamente nemáme stranu, ktorá by vyhovovala konzervatívnemu voličovi, ktorý preferuje tradičných politikov. Ten si môže mať problém vybrať z aktuálnej ponuky.

Aj strany, ktoré o sebe tvrdia že sú konzervatívne orientované ťažko o tom niekoho presvedčia. Alojz Hlina s jeho kontroveznými vyjadreniami v diskusných reláciách, vyvoláva dojem skôr bláznivého, ako tradičného politika, niečo podobné Matovičovi. ĽSNS tiež nie je byť príkladom takejto politiky. Aj Za ľudí o sebe prehlasuje, že sú konzervatívci, avšak Andrej Kiska ako prezident sa skôr nakláňal k liberálnym hodnotám.

Predsa len aj keď je to len populizmus témy ako LGBT, migranti a dekriminalizácia drog stále výrazne rezonujú v spoločnosti a polarizujú ju.